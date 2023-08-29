Власти Казани требуют от КФУ отремонтировать фасад здания университета

Исполком Казани обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском к КФУ, потребовав от вуза отремонтировать фасад здания университета на улице Бутлерова,4. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Казани Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Отмечается, что вуз нарушил правила благоустройства. В связи с этим КФУ должен отремонтировать и восстановить конструктивные элементы, отделку и окраску фасада здания.

Нарушение правил благоустройство выявили еще два года назад. Вуз тогда получил предупреждение в рамках административной ответственности. Но при этом он не исправил ситуацию, а по правилам здание должно находиться в надлежащем эстетическом состоянии.

"Ъ-Казань"