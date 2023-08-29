Спикер Госдумы запретил пускать жителей Саратова на бассейн и каток в Соколовом

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин запретил пускать кого-то, кроме учащихся, в бассейн и на каток школы в саратовском поселке Соколовый (Гагаринский район). Запечатленный на видео разговор политика с главой городской администрации Ладой Мокроусовой опубликовали в Telegram-канале «Володин Саратов».

«Это для детей. Если только там кто-то будет замечен другой, к вам придет прокурор», — предупредил господин Володин руководительницу мэрии. «Не должна повториться ситуация, когда в бассейне вместо учащихся занималась коммерческая группа», — отметили в Telegram-канале.

Достроить круглогодичную ледовую арену планируют в октябре, а к концу года должен заработать закрытый бассейн с переходом от школы.

18 августа глава города Лада Мокроусова подписала распоряжение «Об использовании спортивной инфраструктуры на территориях муниципальных общеобразовательных учреждений». Документ обязывает руководителей районов обеспечить «возможность организованного доступа к спортивной инфраструктуре (школ — „Ъ“) в свободное от учебного процесса время для организации занятий физической культурой и спортом» до 21:00.

«В мой адрес поступают вопросы жителей, связанные с возможностью доступа на спортивные площадки, расположенные на территориях образовательных учреждений, особенно там, где мы приводим в порядок оборудование или строим новые объекты», — рассказала на прошлой неделе госпожа Мокроусова. «Мы обсуждали с губернатором Романом Бусаргиным, что спортплощадки на территории школ во внеурочное время должны быть доступны для всех», — уточнила глава города.

Дарья Васенина

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