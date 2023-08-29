«Украина может повторить судьбу Турции»

Через семь лет Евросоюз пополнится новыми странами. Главы государств ЕС планируют обсудить вопрос вступления Украины и Молдавии на следующем саммите, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Он добавил, что Грузия с Боснией и Герцеговиной также могут стать частью этой повестки. 6 октября, до официального саммита, страны Евросоюза проведут неформальную встречу. Как пишет Financial Times, она станет первым собранием, на котором обсудят принятие новых членов в сообщество. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался о том, насколько реалистично расширение Евросоюза к 2030 году и какими могут быть последствия подобного решения.

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Глава Евросовета Шарль Мишель, одно из двух высших должностных лиц ЕС, заявил, что следующая волна расширения организации может произойти в 2030 году, и призвал обе стороны — и потенциальных кандидатов, и нынешних членов Евросоюза — к этому готовиться.

Разговоры о предстоящем расширении ЕС в последнее время ведутся часто, особенно после начала конфликта на Украине, когда стали звучать требования о скором, внеочередном, чуть ли не премиальном включении в союз Киева в обход многих существовавших до этого правил.

С точки зрения наиболее решительных сторонников Украины в Европе, в первую очередь, стран Балтии и Польши, такой шаг необходим как свидетельство поддержки сражающегося Киева и как своего рода компенсация за понесенные жертвы, а также как стимул, путеводный маяк, реальное воплощение европейской мечты, за которую украинцы сражаются с северным соседом, символизирующим ценности, прямо противоположные европейским.

До сих пор ни один из руководителей ЕС столь четко не высказывался о сроках расширения, как это сделал Шарль Мишель. И все же для Киева то, что названа именно эта дата, может стать разочарованием, — еще целых семь лет ожидания. Учитывая, как стремительно меняется жизнь и сколь бурные события происходят за считанные недели и месяцы, это огромный срок.

За это время столько всего произойдет, в частности, сменится руководство не только Еврокомиссии и Евросовета, но и большинства государств ЕС. И где гарантии, что к 2030 году новые лидеры Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Австрии будут считать цели, когда-то намеченные Шарлем Мишелем, обязательными для себя?

Политическая мода изменчива, а очарование Украиной вполне может смениться усталостью от нее и осознанием тех сложностей и опасностей, какие может нести принятие в элитный европейский клуб столь проблемной страны.

Многие вопросы, конечно, возникают и сейчас. Но пока еще слишком много эмоций, взгляд на мир — черно-белый, и российско-украинский конфликт европейцы воспринимают слишком остро, как что-то, напрямую их касающееся.

За семь лет неизбежно произойдет привыкание. Сообщения с фронтов российско-украинского противостояния (к тому времени, хочется верить, уже не военного, а политического) уйдут в тень на фоне других новостей, более актуальных для немцев, испанцев и бельгийцев.

И к тому моменту, вполне возможно, гораздо более громко, чем сегодня, будут звучать голоса «национальных эгоистов», ставящих интересы своих сограждан выше абстрактных ценностей и абстрактной солидарности с вечно сражающейся Украиной. А ведь заблокировать принятие в ЕС той или иной страны может любой из членов организации.

В общем, с расширением объединения к 2030 году, несмотря на заявления Шарля Мишеля, пока ничего не ясно. И не исключено, что к этому сроку для вступления в ЕС созреют менее проблемные и

гораздо менее крупные балканские государства, такие как Черногория или Северная Македония, а вопрос Украины будет под тем или иным предлогом отложен, как это уже много десятилетий у Брюсселя происходит с другим, тоже весьма специфическим кандидатом на вступление — Турцией.

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