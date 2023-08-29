Челябинское УФАС нашло признаки недобросовестной конкуренции продавцов бензина

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области выдало предупреждение двум хозяйствующим субъектом, занимающимся продажей бензина, в действиях которых ведомство усмотрело признаки недобросовестной конкуренции.

В УФАС поступило заявление от компании «Башнефть-розница» о том, что компании используют паспорт качества заявителя на автомобильное топливо марки АИ-95 на АЗС сети Oil Plus, сообщают в пресс-службе антимонопольного ведомства. Кроме того, на доске информации в помещении заправочной станции размещались сведения о продаже бензина «Башкирское топливо».

Между тем «Башнефть-Розница» не поставляет продукцию этим хозяйствующим субъектам. Поэтому УФАС предупредило их о необходимости прекратить размещение указанных сведений, в противном случае в отношении компаний возбудят дело о нарушении антимонопольного законодательства.