В Ярославле на экстренный ремонт школы потратят 93 млн рублей

В Ярославле на ремонт средней школы №47 в Заволжском районе потратят 93 млн руб., информация об этом размещена в системе «Государственные закупки Ярославской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школа 47 в Ярославле

Фото: Артем Молчанов Школа 47 в Ярославле

Фото: Артем Молчанов

Заказчиком выступает сама школа, подрядчиком — ярославское ООО «Партнер». Работы будут проводится во время учебного года, документация закупки объясняет срочность «значительным физическим износом основного здания, неудовлетворительным техническим состоянием ряда несущих конструкций, требующих срочного проведения работ по восстановлению их основных свойств». Ученики школы №47 будут учиться в соседней школе №51. Об этом ранее заявил мэр Артем Молчанов.

В рамках закупки будет проведен ремонт несущих конструкций стен, крыши, систем отопления, водоснабжения и канализации, а также электроснабжения здания.

Антон Голицын