Памятник детям войны установили в Воткинске

В Воткинске установили памятник, посвященный памяти детей в годы Великой Отечественной войны. Как рассказал во «ВКонтакте» глава города Алексей Заметаев, объекты установили на народные средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Алексей Заметаев Фото: vk.com, Алексей Заметаев

Как отметил господин Заметаев, цель памятника — напоминать горожанам о победе и о той цене, которая за нее отдана. «Это поколение стало взрослым намного раньше возраста в паспорте. Они взяли на себя ношу, которую им оставили отцы, ушедшие на фронт. Они стояли у станков на Воткинском заводе, они работали на полях, нянчили младших братьев и сестер»,— написал господин Заметаев.