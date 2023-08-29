Пилота, погибшего в авиакатастрофе с самолетом Пригожина, похоронят в Перми

Второго пилота бизнес-джета Embraer Рустама Каримова, погибшего в авиакатастрофе под Тверской областью, похоронят в Перми. Об этом сообщила в соцсетях вдова погибшего.

«Многие спрашивают про дату похорон, скорее всего точную мы скажем только завтра, но ориентировочно — вторник. Хоронить будем в Перми»,— написала вдова Рустама Каримова.

23 августа самолет Embraer, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился неподалеку от населенного пункта Куженкино Тверской области. На борту самолета было десять человек, включая основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Все они погибли. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ).