Шахта «Бутовская» заключила мировое соглашение с кредиторами

Кемеровский арбитраж утвердил мировое соглашение ООО «Шахта «Бутовская» (предприятие ООО «УК «Промышленно-металлургический холдинг», ПМХ) с кредиторами и прекратил производство по делу о банкротстве. Кредиторы заключили мировое соглашение с должником на собрании 24 июля. Как указано в определении суда, по соглашению «Бутовская» погасит 158,9 млн руб. основного долга перед 46 кредиторами третьей очереди в течение сентября-ноября 2023 года тремя равными платежами. Обязательств по требованиям кредиторов первой и второй очереди у «Бутовской» нет. В то же время есть 22,03 млрд руб. требований, подлежащих удовлетворению по решению суда после погашения требований кредиторов. Эти обязательства перед предприятиями ПМХ должны быть выплачены в течение 10 лет ежегодно в период с 2024по 2033 год равными частями не позднее 31 декабря каждого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

В пресс-службе ПМХ не стали комментировать заключение и утверждение судом мирового соглашения и дальнейшую судьбу предприятия, которое уже не может вести добычу угля. В августе прошлого года лицензия «Бутовской» на Кемеровское каменноугольное месторождение, участки Бутовский-Западный и Чесноковский, была аннулирована Федеральным агентством по недропользованию. В настоящее время основным видом деятельности ООО выступает аренда и лизинг машин и оборудования.

Шахта «Бутовская» на северной окраине Кемерова была запущена первой очередью на 1,1 млн т годовой добычи в 2013 году. В 2017 году добавилась вторая очередь мощностью 1,6 млн т. С 21 сентября 2020 года добыча на «Бутовской» была прекращена, в сентябре 2021 года на предприятии было введено внешнее управление с планами восстановления платежеспособности за счет отказа от нерентабельных добычи и переработки угля, а также за счет перепрофилирования деятельности на «сдачу имущества в аренду, и оказания услуг по хранению, перевалке и отгрузке угля». Однако, в марте 2023 года на шахте было открыто конкурсное производство, теперь прекращенное заключением мирового соглашения. В конце ибля стало известно, что ПМХ продало шахту им. С.Д. Тихова в Кузбассе, выкупившую ранее часть активов «Бутовской», компании «ММК-Уголь».

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Игорь Лавренков, Кемерово