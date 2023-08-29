«Рубин» просит казанских работодателей отпустить болельщиков на игру Кубка России

Казанский «Рубин» просит местных работодателей отпустить своих сотрудников на матч Кубка РФ против «Урала». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Рубин» приготовил для этих целей служебную записку от имени наставника клуба Рашида Рахимова. «Мы знаем, что ваш сотрудник является преданным болельщиком ФК „Рубин“, поэтому просим вас пораньше отпустить в предпраздничный день», — отмечается в сообщении.

Матч.«Рубина» и «Урала» пройдет сегодня, 29 августа. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени. Именно поэтому клуб просит отпустить болельщиков пораньше с работы.

"Ъ-Казань"