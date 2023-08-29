Институт из Москвы оштрафован на 19,2 млн рублей за срыв контракта в Башкирии

Московское ООО «Институт “Газэнергопроект”» оштрафовано на 19,2 млн рублей за неисполнение контракта по проектированию полигона ТБО в Кугарчинском районе Башкирии, сообщила республиканская прокуратура. В отношении организации было возбуждено административное дело о бездействии, повлекшем неисполнение обязательств по контракту, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ).

Как установило надзорное ведомство, в феврале 2022 года минприродопользования и экологии Башкирии заключило с компанией госконтракт на разработку проектной и рабочей документации для строительства муниципального центра обращения с отходами. Возведение объекта было предусмотрено нацпроектом «Экология». Подрядчик должен был завершить проектирование до конца 2022 года, однако не выполнил свои обязательства. Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке. Неисполнение госконтракта привело к неэффективному использованию бюджетных средств.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Институт “Газэнергопроект”» зарегистрировано в Москве в 2006 году. Бенефициаром компании является Сергей Чернин. За 2021 год прибыль компании составила 804 тыс. руб. при выручке 216,66 млн руб. В начале июля ООО «Гипрозем» подало в арбитражный суд Москвы заявление о признании ООО «Институт “Газэнергопроект”» банкротом, оно оставлено без движения.

Наталья Балыкова

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