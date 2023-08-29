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Курортный сбор на Ставрополье вырос за семь месяцев 2023 года до 355 млн рублей

За первые семь месяцев текущего года курортный сбор в городах Ставропольского края составил 355 млн руб. — на 11 млн руб. больше плановых показателей, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«Эти средства задействуем в следующем году, чтобы выполнить больший объем работ по благоустройству курортных зон»,— написал глава края.

По словам Владимира Владимирова, увеличение курортного сбора позволит расширить перечень объектов реконструкции. В текущем году в регионе ведется работа по 24-м проектам.

«Уверен, что сбор нужно делать постоянным. Чтобы на годы вперед планировать благоустройство курортов и поддержание уже созданной инфраструктуры»,— отметил губернатор.

Анастасия Назарова

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