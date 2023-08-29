Главе Челябинска внесено представление из-за жалоб жильцов аварийного дома

Прокуратура Курчатовского района Челябинска по результатам проверки, проведенной по обращениям жильцов дома на улице Островского, 5, внесла представление главе областного центра Наталье Котовой. В надзорном ведомстве отмечают, что мэрия не приняла «весь комплекс мер, направленный на проведение оценки технического состояния жилого дома», а также не инициировала обращение в межведомственную комиссию по признанию помещений пригодными или непригодными для проживания.

Прокуратура установила, что жилой дом имеет признаки аварийности. В частности, согласно заключению Госжилинспекции региона, «отмостка фундамента не имеет герметичности примыкания, на цокольной части фасада имеются трещины и сколы, разрушены штукатурно-окрасочный и отделочный слои», отмечают в областной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что физический износ дома не позволяет обеспечить безопасность жизни и здоровья живущих в нем людей. В здании есть квартиры, которые находятся в муниципальной собственности. Также в нем живут граждане социально уязвимых категорий – ветераны труда и инвалиды.