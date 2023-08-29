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обновлено 09:02

Движение трамваев на участке ул. Карпинского возобновится 1 сентября

Работы по переустройству трамвайных путей на ул. Карпинского в Перми завершат 31 августа. Движение по обновленному участку начнется в эту пятницу, 1 сентября. Об этом сообщает краевой минтранс.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Движение трамваев по ул. Карпинского приостановили с 1 мая. Это было вызвано строительными работами на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Столбовой. Для компенсации трамвайного сообщения временно вводились дополнительные рейсы автобусов маршрута №3 с литерой «К», а также было увеличено количество автобусов на маршрутах №13 и 40.

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