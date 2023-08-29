«Аэрофлот» в октябре возобновит полеты из Екатеринбурга на Гоа

Авиакомпания «Аэрофлот» с 3 октября возобновит полеты из Екатеринбурга на Гоа (Индия). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рейсы будут выполняться три раза в неделю на самолетах Boeing 737-800. Вылеты из Екатеринбурга по вторникам и субботам — в 23:50, по пятницам — 22:20. Обратный рейс с Гоа по средам и воскресеньям — в 08:05, по субботам — в 06:35. Время в пути составит около семи часов.

Стоимость билетов — от 28 489 руб.

«Аэрофлот» не выполнял рейсы из Екатеринбурга на Гоа с 30 марта этого года.

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