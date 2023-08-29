Промпроизводство в Челябинской области выросло на 11,3% в январе-июле

Индекс промышленного производства в Челябинской области в январе-июле 2023 года составил 111,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле показатель сократился на 2,6% к июню, но увеличился на 17,2% к июлю 2022 года, сообщает Челябинскстат.

По итогам восьми месяцев года добыча полезных ископаемых в регионе снизилась на 0,5% к январю-июлю 2022 года. Производство в обрабатывающих отраслях увеличилось на 14,1%. Индекс в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов не изменился, а в обеспечении электроэнергией, газом и паром снизился на 0,5%.

В обрабатывающих отраслях наибольший рост зафиксирован в производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 70%, компьютеров и электронных изделий – 48,9%, прочих транспортных средств и оборудования – 46,6%, напитков – 40,3%, прочих готовых изделий – 41,8%, лекарственных средств и медицинских материалов – 29,6%, кожи и изделий из нее – 20,1%, автотранспортных средств и прицепов – 16,2%, химических веществ и продуктов – 18,1%. Металлургическое производство увеличилось на 11,8%.

Сократился показатель в полиграфической деятельности и копировании носителей информации – на 22,3%, изготовление текстильных изделий снизилось на 7,6%, пищевых продуктов – на 5,8%, одежды – на 3%, бумаги и бумажных изделий – на 3,3%, мебели – на 4,5%, электрооборудования – на 3,8%.

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