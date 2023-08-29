Увольнение 46 сотрудников с АО «Омскэлектро» признано незаконным

Прокуратура не допустила увольнение 46 сотрудников с предприятия АО «Омскэлектро». Приказ о сокращение штата подписал гендиректор организации, сообщает областная прокуратура.

С сентября 2023 года планировалось уволить сотрудников участка контроля внутреннего режима (начальника и сторожей). Их место должна была занять частная охранная компания.

«Реальных предпосылок сокращения работников не было, поскольку содержание этого подразделения включено в тариф по передаче электроэнергии, установленный РЭК Омской области . Также не были установлены факты ненадлежащего исполнения сторожами своих обязанностей», — сказано в сообщении.

По итогу прокурорской проверки мэру Омска было вынесено представление. В настоящее время все сотрудники были восстановлены на своих должностях.

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Александр Киселев