Алексей Текслер учредил премию для молодых специалистов системы соцзащиты

В Челябинской области молодым специалистам системы социальной защиты населения в возрасте до 35 лет, разработавшим авторские программы и методики, направленные на помощь семьям с детьми, ежегодно будут вручаться премии в размере 240 тыс. руб. Соответствующую премию учредил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона.

Заявки будут приниматься с 1 по 29 августа министерством социальных отношений Челябинской области. В областном бюджете на выплату таких премий предусмотрено 2,4 млн руб. ежегодно, начиная с этого года.

Глава региона отметил, что сегодня государственная политика в целом направлена на помощь и поддержку семей с детьми, улучшение демографической ситуации, этому много внимания уделяет президент Владимир Путин.

«Премия дает возможность поддержать талантливых сотрудников социальной защиты, внедряющих инновационные методы в работу с семьями с детьми, мотивировать специалистов на дальнейшее профессиональное развитие».

Конкурсный отбор будет проводиться по номинациям «В кругу семьи» (повышение эффективности деятельности социальных учреждений, оказывающих поддержку семьям с детьми), «Право быть равным» (повышение эффективности учреждений по оказанию соцуслуг семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья), «Счастье в доме» (поддержка жизненного потенциала детей и семей, находящихся в опасном положении или трудной жизненной ситуации), «Помощь беременным женщинам, женщинам, имеющим детей, оказавшимся в кризисной ситуации», «Защитим детей от насилия», «Цифровые решения в интересах семей и детей».