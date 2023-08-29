Прикамское ГУФСИН покинул еще один руководящий сотрудник

Полковник внутренней службы Сергей Носов ушел с должности заместителя руководителя ГУФСИН по Пермскому краю. Его данные исчезли с официального сайта управления. Господин Носов служил в этой должности почти восемь лет. По данным «Ъ-Прикамье», он вышел на пенсию. Сергей Носов был переведен в Прикамье из Курской области в 2014 году. В должности заместителя начальника управления он курировал вопросы охраны исправительных учреждений.

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Напомним, летом в ГУФСИН по Пермскому краю сменился начальник. Новым руководителем стал генерал-майор внутренней службы Леонид Мустайкин, который ранее возглавлял УФСИН по Республике Мордовии. Он сменил генерал-майора Юрия Лымаря, решившего уволиться с должности.

Весной 2023 года с поста уволился заместитель начальника ГУФСИН по Пермскому краю Дмитрий Машкин (курировал вопросы производства в исправительных учреждениях).

Летом в управлении появился новый зам. Заместителем начальника ГУФСИН, курирующим вопросы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, была назначена Анна Панфилова.