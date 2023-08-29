В Норильске водителю грозит до 10 лет колонии за кражу сейфа с 10 млн рублей

Прокуратура Норильска направила в суд уголовное дело 40-летнего местного жителя, которого обвиняют в хищении сейфа у работодателя. В хранилище находилось около 3 млн руб., сообщает краевая прокуратура.

В ноябре прошлого года водитель ООО «Арт-премиум» убедил администратора организации совершить хищение сейфа. Его подельница имела доступ к камерам видеонаблюдения и знала о наличии крупной суммы в кассе. Уточняется, что у работницы были проблемы с долгами.

В назначенный день преступления обвиняемый пробрался в помещение компании и вынес сейф. В это время соучастница преступления находилась на связи с водителем, как уточнили в надзорном ведомстве, она поддерживала анонимность действий их «операции». Похищенное хранилище преступники привезли в подготовленную заранее квартиру и вскрыли с помощью плазмореза.

Подозреваемым предъявлены обвинения по ч.4 ст. 158 УК РФ (158). Им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

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Александр Киселев