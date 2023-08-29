Онкоскрининг не продлевает жизнь

Свежее метаисследование норвежских ученых из Университета Осло показывает, что медицинские тесты на наличие онкологического заболевания в основном не улучшают прогноз выживаемости больных раком. Тем не менее в том, чтобы такие тесты проводить, есть смысл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Исследование охватило шесть наиболее популярных видов онкоскрининга: маммография, колоноскопия, исследование кала на скрытую кровь или эндоскопия, анализ на простата-специфический антиген и компьютерная томография. Авторы исследования подчеркивают, что не считают бессмысленными все до одного виды исследований, позволяющих выявить онкологическое заболевание, в некоторых случаях они вполне стоят того, чтобы их провести.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ранняя диагностика раковых заболеваний улучшает статистику выживаемости больных, в том числе на 33% сократила смертность от всех видов рака за 30 лет — с 1991 года. Но в перечисленных шести видах исследований на материале 2,1 млн человек в течение девяти лет только колоноскопия дает достоверное продление жизни, и то всего на три месяца.

Это неприятное открытие, и, конечно, уверены авторы, нужны еще длительные рандомизированные тесты, чтобы подтвердить наблюдения. Но пока что можно уверенно говорить о побочных эффектах онкоскрининга. Первый из них — ложноположительные результаты: они повышают тревожность больных, чем серьезно влияют на общее состояние здоровья человека — плюс ненужная противораковая терапия может оказаться весьма тяжелым испытанием для организма. Ничуть не лучше и ложноотрицательные результаты, которые напрасно успокаивают действительно больных людей, да еще они и упускают время, когда могли бы уже лечиться.

Вопрос стоит так, пишут авторы исследования: перевешивают ли в целом по популяции плюсы от ранней диагностики для небольшого количества больных побочные эффекты от тестирования, которые переживает большинство людей. Анализы крови на онкомаркеры очевидно спасают жизни многих людей, но мы не спрашиваем остальных, как они реагируют на эти тесты и чем оборачиваются для них.

Впрочем, продолжают авторы исследования, онкоскрининг не имеет своей целью продление жизни больных или здоровых, он спроектирован для другого. Нельзя сказать, что если какой-то человек регулярно делает онкологический чек-ап, то он обязательно доживет до 100 лет. Тем не менее качество жизни людей, у которых благодаря ранней диагностике выявлен рак, все-таки выше, чем у тех, чей рак обнаружился уже в продвинутой стадии.

По материалам статьи doi:10.1001/jamainternmed.2023.3798

Ольга Грибова