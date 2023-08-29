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Премия за вибрацию

Российский физик впервые одержал победу на Конкурсе молодых инноваторов стран БРИКС

На Форуме молодых ученых в южноафриканском городе Гкеберха объявили победителей и призеров шестого Конкурса молодых инноваторов стран БРИКС. Награды победителю и призерам вручили глава Минобрнауки России Валерий Фальков, министр высшего образования, науки и инноваций ЮАР Блейд Нзиманде, министр науки и технологий КНР Ван Чжиган, а также главы делегаций Индии и Бразилии.

На фото слева направо: директор департамента международного сотрудничества Министерства науки и технологий Индии Санжив Кумар Варшни, министр науки и технологий КНР Ван Чжиган, министр высшего образования, науки и инноваций ЮАР Блейд Нзиманде, победитель Конкурса молодых инноваторов Дмитрий Юдин, глава Минобрнауки России Валерий Фальков, заместитель министра науки, технологий и инноваций Бразилии Инасиу Арруда, генеральный директор Агентства технологических инноваций ЮАР Патрик Краппе

На фото слева направо: директор департамента международного сотрудничества Министерства науки и технологий Индии Санжив Кумар Варшни, министр науки и технологий КНР Ван Чжиган, министр высшего образования, науки и инноваций ЮАР Блейд Нзиманде, победитель Конкурса молодых инноваторов Дмитрий Юдин, глава Минобрнауки России Валерий Фальков, заместитель министра науки, технологий и инноваций Бразилии Инасиу Арруда, генеральный директор Агентства технологических инноваций ЮАР Патрик Краппе

Фото: Pieter Uys / BRICS

На фото слева направо: директор департамента международного сотрудничества Министерства науки и технологий Индии Санжив Кумар Варшни, министр науки и технологий КНР Ван Чжиган, министр высшего образования, науки и инноваций ЮАР Блейд Нзиманде, победитель Конкурса молодых инноваторов Дмитрий Юдин, глава Минобрнауки России Валерий Фальков, заместитель министра науки, технологий и инноваций Бразилии Инасиу Арруда, генеральный директор Агентства технологических инноваций ЮАР Патрик Краппе

Фото: Pieter Uys / BRICS

Первое место в конкурсе занял проект российского физика Дмитрия Юдина из Сколковского института науки и технологий, второе место — у Лю Гауншена из Китая, бронза досталась Марлону Уэлси Мачаду Куниньо из Бразилии.

Цель конкурса — определить лучшие научно-исследовательские и инновационные проекты, которые внесут существенный вклад в развитие мировой науки и экономики, а также вовлечь в международное научно-техническое сотрудничество как можно большее число молодых ученых. В этом году отбор заявок проводился по четырем тематическим направлениям: модернизация производства, модернизация сельского хозяйства, модернизация горнодобывающей промышленности и циркулярная экономика (экономика, основанная на возобновлении ресурсов).

Дмитрий Юдин вместе с командой одержал победу с проектом по созданию бесконтактного метода вибродиагностики для промышленного оборудования на основе событийной камеры. Разработка предназначена для определения технического состояния промышленных приборов. В разное время использовалась на производствах таких крупных российских компаний, как СИБУР и «Северсталь».

Заявки на участие в шестом Конкурсе молодых инноваторов БРИКС помимо Дмитрия Юдина подали еще трое россиян. Это Роман Артемов из Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Александра Булдыско из Санкт-Петербургского горного университета и Ольга Мулина из Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН.

Роман Артемов представил на конкурс научную работу, посвященную использованию альтернативных белковых компонентов в составе комбикормов для моллюсков, ракообразных, водорослей, лягушек и других групп аквакультуры. Его разработка позволит решить одну из острейших для России и мира проблем производства кормов для водных организмов, которые являются важной составляющей продовольственной безопасности в мире.

Александра Булдыско представила интегрированную платформу управления энергетической эффективностью оборудования для предприятий топливно-энергетического комплекса и минерально-сырьевого комплекса. Над ней трудится коллектив учебно-научного центра цифровых технологий Горного университета. Сама Александра разработала сервис для мониторинга и диагностики оборудования, который является частью платформы. В основе работы лежит особый подход к разложению сигнала тока, он позволяет выявить наличие неисправности во время работы асинхронного двигателя; на данный момент сформулированная методика уникальна. Созданная платформа позволит компаниям выявлять дефекты оборудования на ранней стадии их развития, снизить общую стоимость жизненного цикла эксплуатации оборудования и потребления электроэнергии.

Проект Ольги Мулиной посвящен усовершенствованию технологии получения фунгицида тирама — химического противогрибкового вещества, которое используют в сельском хозяйстве. Основная идея научной разработки — замена агрессивных химических реагентов на электрический ток или видимый свет. Это позволит значительно снизить количество образующихся неутилизируемых отходов. В настоящее время ученые из Института органической химии РАН готовят заявку на патент технологии. После регистрации ее планируется внедрять в промышленность.

Проведение седьмого Конкурса молодых ученых запланировано в 2024 году в рамках председательства России в межгосударственном объединении БРИКС.

Подготовлено при поддержке Минобрнауки

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