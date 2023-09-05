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Коммерсантъ FM
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Грузы тянутся с юга

Как изменились логистические цепочки

Российские международные логистические цепочки продолжают адаптироваться к новой внешнеполитической и экономической реальности. Грузопотоки из-за границы продолжают расти в таких направлениях, как Турция, а также страны Ближнего Востока.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В последние десятилетия международный логистический бизнес России был построен на западных маршрутах: ключевые объемы грузопотоков со всего мира в основном на больших кораблях сначала доставлялись в европейские порты, затем на фидерных (меньших по размерам) судах переправлялись в порты Балтийского бассейна (Финляндии, а также Санкт-Петербурга) и наземным путем двигались дальше по российской территории. Санкции серьезно ограничили этот маршрут, грузопотоки переместились на южные и восточные направления.

Турецкие сладости

Ключевую роль в логистике новой экономической реальности теперь играет Турция. Если в 2021 году, по данным Федеральной таможенной службы, товарооборот между РФ и Турецкой Республикой составлял $23,3 млрд, то всего за год, по разным оценкам, он вырос почти втрое, превысив $60 млрд. И в текущем году, даже несмотря на политическую турбулентность в отношениях между нашими странами (прекращение зерновой сделки и пр.), грузооборот на турецком направлении продолжает устойчиво расти.

Логисты указывают, что в нынешних условиях у турецкого направления есть ряд важных преимуществ. Начать с того, что валютные взаиморасчеты с турецкими партнерами достаточно предсказуемы. До двух недель проверяется только первый платеж по внешнеэкономическим контрактам, в дальнейшем сроки осуществления трансакций сокращаются до двух-трех дней — это не только в турецких лирах, но и в долларах или евро.

Ну и, конечно, турецкий маршрут предлагает вариативность доставки различными видами транспорта. Прежде всего по этому направлению грузы можно доставлять морем: отправки возможны из таких турецких портов, как Стамбул, Самсун, Карасу в российские гавани Новороссийск, Темрюк, Кавказ. И логистическая инфраструктура здесь весьма развита — например, только в одном порту Стамбула контейнерные терминалы способны обрабатывать внушительные 1,2 тыс. судов в год или 144 тыс. TEU (20-футовых контейнеров). А складские мощности порта превышают 50 тыс. TEU единовременного хранения.

Помимо моря из Турции товары можно вести автомобильным транспортом: в этом случае фуры, следуя из Турции, огибают с востока Черное море, а далее следуют через территорию Армении, Грузии или Азербайджана. В Россию машины могут заезжать, например, через погранпереход «Верхний Ларс» (граница России и Грузии), как вариант можно двигаться через Азербайджан с выходом на Дагестан. Из Турции можно доставлять грузы и железнодорожным транспортом — например, контейнерные поезда формируются на таких турецких станциях, как Косека и Мерсин, далее идут в Грузию и транзитом по железнодорожному коридору Баку—Тбилиси—Карс. Правда, в отличие от морских маршрутов, сухопутная доставка из Турции страдает от нехватки инфраструктуры. Например, большие очереди фурам приходится выстаивать на погранпереходе «Сарпи—Хопа» (турецко-грузинская граница), перегружен и переход «Верхний Ларс», который, впрочем, обещают скоро модернизировать.

Зато в последнее время в турецком направлении получил распространение такой гибридный способ доставки, как паромные переправы. В частности, активно развиваются так называемые морские паромы RО-RO, предназначенные для перевозки автомобильного транспорта. Загруженные фуры заезжают на такие паромы, например в турецких портах Карасу или Самсун, и следуют до российских портов Кавказ или Темрюк, а дальше без заминок и проволочек отправляются к месту назначения.

Ведущие российские логистические компании активно развивают сервисы доставок на турецком направлении. Например, в августе прошлого года ГК «Деловые Линии» запустила услуги доставки сборных контейнерных перевозок из Турции в Россию. Доставка сборного груза из Европы в РФ стала вдвое быстрее и на 25% дешевле, чем наземной доставкой. Также этот вид перевозки включает погрузочно-разгрузочные работы любой сложности, складские услуги, таможенное оформление и информационную поддержку. Транзитное время доставки сборных грузов из Турции в Россию через Новороссийск морем или паромами — от четырех дней.

Участники рынка указывают, что из Турции сейчас активно следуют транзитные грузы — в частности, популярна перевозка хозтоваров, оборудования, одежды, запчастей, моторного масла и пр. «Самое главное — мы смогли выйти на стабильное расписание, которое позволяет нашим клиентам планировать свои грузопотоки, также выполнили ряд оптимизационных мероприятий, которые привели к снижению издержек и, как следствие, сделали наши тарифы еще более привлекательными»,— подчеркнули в пресс-службе группы компаний «Деловые Линии».

Ближний Восток становится еще ближе

Еще одно перспективное направление развития международной логистических цепочек в направлении России — это маршруты из стран Ближнего Востока. В частности, речь идет об активизации грузооборота международного транспортного коридора «Север—Юг», о развитии которого в последние годы активно говорят. Он связывает Россию с Индией через Иран или же через Закавказье, Среднюю Азию, Каспийское море. По прогнозам Евразийского банка развития, в ближайшее время ежегодный объем перевозок по этому маршруту может вырасти более чем до 20 млн тонн в год.

По словам представителей логистического бизнеса, самые популярные ближневосточные направления сейчас — это Иран, ОАЭ, Катар. По этим маршрутам чаще всего привозят различное оборудование и запчасти к нему, автомобильные запчасти, электронику, одежду, обувь, текстиль. Также растут перевозки строительных материалов (включая сантехнику), мебели, декора, элементов освещения, детских товаров, спортивного оборудования.

В настоящее время российские логистические компании активно разрабатывают услуги доставок по маршрутам из ближневосточных регионов. Например, доставка из порта Бендер-Аббас (Иран) в Астрахань морем сегодня предлагается за пять-семь дней. Маршрут автомобильной доставки из Тегерана (Иран) до Махачкалы — за 15–20 дней. Путь из Джебел-Али (ОАЭ) морем до Новороссийска — за 16–20 дней, а из Дохи (Катар) до Новороссийска морским транспортом — за 30 дней.

Представители транспортных компаний указывают, что в направлении Ближнего Востока остается много нерешенных проблем, прежде всего связанных с недостаточно развитой инфраструктурой. Но все же в текущих условиях логистические сервисы способны выполнять перевозки без задержек, точно в срок, адаптируясь к сложным внешним экономическим условиям.

Андрей Ушаков

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