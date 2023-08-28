На Кубани стартовала вакцинация против гриппа

Порядка 3,3 млн, или 56%, жителей Краснодарского края планируют привить от гриппа в рамках стартовавшей прививочной кампании. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«По мнению медиков, лучшее время для вакцинации — начало сентября»,— написала она.

Бесплатно сделать прививку против гриппа можно в поликлинике по месту жительства. С 4 сентября в Краснодаре начнут работу мобильные передвижные пункты вакцинации: в будние дни с 9:00 до 18:00 вакцинироваться можно на Главной городской площади и в сквере имени Жукова, в выходные с 9:00 до 17:00 — в парке «Солнечный остров» и в Чистяковской роще.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, кому в первую очередь рекомендуется делать прививку от гриппа.

Согласно национальному календарю прививок, это: дети с полугода, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, сотрудники правоохранительных органов, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, и пр.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram