Землевладельцам включили стоп-сигнал

Пермский районный суд частично удовлетворил требования транспортной прокуратуры о передаче в собственность государства части земельных участков, принадлежащих физлицам Елене Поповой и Ольге Наугольных. На спорной земле располагаются элементы светосигнального оборудования (ССО) аэродрома Большое Савино, которое обеспечивает взлет и посадку самолетов. Нахождение объектов на частной территории, по мнению истца, создает угрозу авиационной безопасности. Ответчики настаивали, что земля была закреплена за членами сельхозкооператива еще в 1992 году, а объекты ССО там построили незаконно. Земля в пользу государства перед строительством не изымалась и в его собственность не регистрировалась. Обе стороны обжалуют решение в Пермском краевом суде.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Споры вокруг права собственности на участки в районе торца взлетно-посадочной полосы пермского аэродрома Большое Савино продолжаются уже несколько лет. Речь идет о земле, на которой расположены объекты светосигнального оборудования аэродрома: 24 огня, часть линии электропередач, а также линия связи и управления средствами посадки. Они появились на спорных участках в 2003–2004 годах, после реконструкции и удлинения взлетно-посадочной полосы аэродрома. ССО протяженностью более 29,8 тыс. м находится в федеральной собственности. На праве хозяйственного ведения система была передана в пользование администрации гражданских аэродромов, а затем в аренду АО «Международный аэропорт Пермь». Система светосигнального оборудования ОВИ-1 предназначена для обеспечения безопасного взлета, захода на посадку воздушных судов, а также их руления.

В 2022 году физлицо Елена Попова, которая владеет спорной землей площадью около 3,2 га вместе с Ольгой Наугольных, обратилась в Пермскую транспортную прокуратуру. Она указала, что на принадлежащей ей земле находится забор из колючей проволоки и шесть линий сигнальных огней. Надзорный орган выяснил, что законным фактическим владельцем участка под ССО является Российская Федерация, но кадастровые работы по его формированию до сих пор не проведены, права не зарегистрированы.

В итоге права физлиц на участки сначала пыталось оспорить ФГУП «Администрация гражданских аэропортов», но суд посчитал предприятие ненадлежащим истцом, а затем иск направила прокуратура. Надзорный орган потребовал признать недействительной регистрацию участков, которыми владеют Ольга Наугольных и Елена Попова, сформировать новый надел и признать за ним право собственности РФ. Как указала транспортная прокуратура, участки были образованы и зарегистрированы за ответчиками в 2019 и 2020 годах, когда там уже была расположена система светосигнального оборудования аэродрома. Эти действия были проведены без учета прав собственника ССО, что привело к нарушению вещных прав государства. Сегодня нахождение части системы светосигнального оборудования создает угрозу безопасности полетов. Кроме того, ответчики могут повредить ее элементы, а это приведет к нарушению работы аэропорта.

Ответчики с исковыми требованиями не согласились. Женщины указали, что спорная земля была выделена из общедолевой собственности сельхозкооператива «Русь». При этом строительство ССО на участке проводилось без согласования с членами кооператива; таким образом, государство фактически самовольно застроило не принадлежащую ему территорию. Кроме того, ответчики считают, что система светосигнального оборудования является движимым имуществом, поэтому никаких прав на участок у владельца оборудования после его размещения на спорной земле у РФ не возникает. Параллельно Ольга Наугольных и Елена Попова обратились в Арбитражный суд Пермского края с исками об устранении препятствий в коммерческом использовании указанных участков, а также о предоставлении равноценных наделов из-за невозможности их использования. Рассмотрение обоих споров было при­остановлено.

В рамках рассмотрения дела Пермским райсудом судом была назначена экспертиза. В результате эксперты пришли к выводу, что ССО является недвижимым имуществом. При этом для его эксплуатации необходимо сформировать два участка площадью 1977 тыс. кв. м и 341 кв. м.

В итоге суд с мнением экспертов согласился и удовлетворил иск транспортной прокуратуры, но лишь частично, и решил выделить в пользу государства только ту часть земли, на которой находится система светосигнального оборудования. При этом сам факт образования участков, которые затем приобрели Ольга Наугольных и Елена Попова, он счел законным. Как следует из карточки дела, с решением первой инстанции не согласились ни прокуратура, ни ответчики. Обе стороны направили жалобы в Пермский краевой суд, дата их рассмотрения пока не назначена.

Мнения юристов относительно обоснованности позиции суда разошлись. Управляющий партнер юридической компании «Гонта и партнеры» Андрей Гонта считает, что в решении установлен баланс интересов сторон. «При этом остается открытым вопрос использования и обслуживания спорного объекта, под который суд выделил два участка. В случае если доступ к данным объектам возможен только через земельные участки ответчиков, стоит ждать новый иск об установлении сервитута»,— отмечает эксперт.

По мнению старшего юриста ProLegals Ольги Жуковой, истцы, а вслед за ними и суд, ошибочно полагают, что строительство на земельном участке ССО автоматически влечет переход земли в федеральную собственность. «Необходимо исследование документов, на основании которых земельный участок был (или все-таки не был) предоставлен для строительства ССО и на каких условиях. Изложенное может быть одним из направлений защиты. При этом ссылки на срок исковой давности в данном споре будут нерелевантны, так как заявленные требования относятся к негаторным»,— считает госпожа Жукова. По ее словам, если для обслуживания оборудования понадобится земельный участок ответчиков, то стороны должны установить сервитут, причем на возмездной основе.

Дмитрий Астахов