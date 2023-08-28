Тинькофф-банк заключил двухлетнее соглашение с Континентальной хоккейной лигой. Банк получил статус генерального партнера чемпионатов Континентальной, Молодежной и Женской хоккейных лиг. В рамках своего нового статуса «Тинькофф», в частности, запускает новые каналы для продажи билетов на матчи, а также кобрендовые карты для клиентов Black и Junior. Кроме того, при поддержке банка будет реализовываться программа «Школа адаптивного хоккея», которая помогает готовить и обучать специалистов для работы с детьми по всей России.

Подразделение по изготовлению электроники китайской компании BYD Co. купит производственный бизнес Jabil в Китае за 15,8 млрд юаней ($2,2 млрд), расширив свою производственную базу, пишет Bloomberg. BYD Electronic International Co. возьмет на себя управление производством продукции американской компании, которое расположено в КНР.

Росрыболовство в сентябре планирует провести тестовый аукцион по долям крабовых квот с инвестиционными обязательствами, говорится в сообщении агентства. «Тестовый аукцион позволит оценить работу выбранных торговых площадок и выявить возможные проблемы, чтобы сократить риски возникновения сложностей и провести аукционы успешно»,— поясняет Росрыболовство.