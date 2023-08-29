Застройщик испытал «Триумф»

Торги по продаже участка с долгостроем ЖК «Триумф. Квартал II» на ул. Карпинского, 114, вызвали большой интерес у пермских девелоперов. В ходе аукциона Фонда развития территорий стоимость площадки под точечную застройку выросла в 8,5 раза — до 79 млн руб. Новым собственником земли, изначально принадлежавшей группе «Классик», стала структура девелопера «Горизонт». В компании новый актив не комментируют. Недавно фонд разыграл еще один участок бывшего «Триумфа», расположенный по соседству. Эксперты обращают внимание на высокую итоговую цену площадки по ул. Карпинского. По словам собеседников, к нынешнему моменту градостроительные условия участка изменились, в том числе значительно сократилась разрешенная высотность его застройки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд развития территорий Фото: Фонд развития территорий

Владельцем участка известного пермского долгостроя ЖК «Триумф. Квартал II» на ул. Карпинского, 114, стала структура группы «Горизонт». Как указано в выписке из Росреестра, право собственности на участок площадью 3,8 тыс. кв. м ООО СЗ «ОМД» получило 10 ав­густа. В июне Фонд развития территорий (создан правительством РФ) выставил на аукцион территорию по ул. Карпинского, 114, по начальной цене 9,2 млн руб. Согласно электронной документации, торги состоялись 11 июля. Предложенный актив вызвал большой интерес у игроков пермского строительного рынка. На аукцион заявилось десять участников, на торгах цена площадки выросла в 8,5 раза. Победителем стал интересант, предложивший за нее 79,09 млн руб. Кто именно выиграл участок, в протоколе не разглашается, в пресс-службе Фонда тоже не стали называть победителя.

Соучредитель ООО СЗ «ОМД» Сергей Пуртов заявил, что не имеет «никакого отношения» к этому участку. В офисе СЗ «ОМД» «Ъ-Прикамье» сообщили, что компания не комментирует СМИ свои площадки под застройку.

Земельный участок на ул. Карпинского, 114, можно использовать для размещения многоквартирных жилых домов. Степень готовности долгостроя на этой территории составляет всего 2%. Обанкротившаяся группа «Классик», чьим проектом изначально являлся «Триумф. Квартал II», собиралась построить там 20-этажный жилой дом площадью 10,1 тыс. кв. м. Площадь квартир дома должна была составить 6,7 тыс. кв. м.

По данным Kartoteka.ru, учредителями ООО СЗ «ОМД» являются Сергей и Мария Пуртовы и ООО «ЭМ-Холдинг» (1%) гендиректора СЗ «ОМД» Андрея Шеманина. Сергей Пуртов возглавляет ЗАО «ПКНМ-Краснокамск», является совладельцем ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения», ООО «Новые машиностроительные заводы» и других компаний. Мария Пуртова владеет другой структурой «Горизонта» — ООО СЗ «Правовой гарант». По сведениям Единой информационной системы жилищного строительства, группа «Горизонт» строит дом в переулке Бисерском, 5. Среди завершенных проектов — дома в Бершетском переулке, 3 и 6, на улицах Луньевской, 5, Капитана Гастелло, 5, и по другим адресам.

Жилой комплекс «Триумф. Квартал II» являлся проектом ГК «Классик». Последние десять лет «Классик» занимался жилищным строительством и наращивал порт­фель проектов, в том чис­ле в других регионах. В Перми у группы было несколько комплексов в активной стадии строительства: «Триумф. Квартал II» (общая площадь комплекса — 190 тыс. кв. м), «Компаунд Живаго», «Пермские высоты». Часть строек велась за счет создания жилищно-строительных кооперативов, а не по договорам долевого участия. В 2016 году пайщики таких ЖСК стали жаловаться на перенос сроков ввода домов. В 2017 году были поданы иски о банкротстве компаний группы.

В 2022 году Фонд развития территорий продал на торгах другой участок с незавершенным домом «Триумф. Квартал II» — на ул. Норильской, 2аа (3,8 тыс. кв. м). Его за 61,1 млн руб. выиграло ООО СЗ «КМПроджект-Данилиха». В конце июля 2023 года состоялись торги еще по одному участку «Триумфа», на ул. Норильской, 4аа (2,8 тыс. кв. м). В этом аукционе участвовало 12 интересантов, победитель предложил за землю 64,4 млн руб. Цена на торгах возросла почти в 8 раз (с 8,2 млн руб.). По данным «Ъ-Прикамье», среди участников торгов был ПЗСП, но этот застройщик не стал победителем. Кто выиграл площадку на ул. Норильской, 4аа, не разглашается — в выписке из Росреестра ее владельцем пока значится Фонд развития территорий.

Девелоперский холдинг «Город мечты» участвовал в аукционе по участку на ул. Карпинского, 114, рассказал совладелец группы Андрей Ляшков. Большое число участников торгов по бывшим территориям «Триумфа» господин Ляшков объяснил дефицитом земель под застройку в Перми. По его словам, в одном из строящихся поблизости ЖК, который вскоре должны сдать, до сих не распродана значительная часть квартир. Кроме того, с учетом проданных участков бывшего «Классика», вскоре на рынок почти одновременно выйдут сразу три новых ЖК. Так много новостроек в одной локации приведет к снижению стоимости жилья в них, уверен господин Ляшков. Со­владелец «Города мечты» считает, что новый собственник участка, скорее всего, демонтирует имеющуюся на стройплощадке конструкцию. «Девелопер реализует там свой проект — разрешение предыдущего застройщика уже не действует. К тому же, по изменившимся градостроительным условиям, теперь здесь можно строить дом не выше десяти этажей»,— пояс­нил Андрей Ляшков.

Гендиректор АО «Стройпанелькомплект» Виктор Суетин рассказал, что СПК претендовал на один из участков бывшего «Триумфа», но в каком именно аукционе участвовала компания, не уточнил. «Поскольку там было очень много желающих, то цена на участок зашкаливала»,— подчеркнул господин Суетин. Глава «Стройпанелькомплекта» полагает, что оба бывших участка «Триумфа» — на улицах Карпинского, 114, и Норильской, 4аа, интересны для пермского рынка. «Я строю жилые кварталы, поэтому точечная застройка мне не очень интересна»,— отметил Виктор Суетин, добавив при этом, что все же хотел «закрепиться» на одной из территорий.

Евгения Ахмедова