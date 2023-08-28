В Тюмени 29 августа ожидаются дожди и порывы ветра до 19 м/с

В Тюменской области во вторник, 29 августа, ожидаются кратковременные дожди и ветер с порывами до 19 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«При усилении ветра следует ограничить нахождение на открытой местности. При сильном ветре избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами»,— предупредили в МЧС.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночью 29 августа в регионе температура воздуха составит +6°. Днем воздух прогреется до +18°, ожидается дождь. Ночная температура 30 августа составит +10°, а дневная — +16°, также ожидается дождь.

Полина Хабарова

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