Партбилет удержал кандидата

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск самовыдвиженца Пайлака Чолахяна о снятии кандидата от КПРФ Дениса Рудакова с выборов депутатов городской думы восьмого созыва. Суд выявил у господина Рудакова членство в «Единой России». Он в свою очередь также заявил, что самовыдвиженец причастен к партии власти, а также обратился в следственный комитет. По мнению эксперта, господин Рудаков невнимательно отнесся к прекращению членства в партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск самовыдвиженца Пайлака Чолахяна о снятии кандидата от КПРФ Дениса Рудакова с выборов депутатов городской думы (оба выдвинулись по одномандатном округу №7). Суд выявил членство господина Рудакова в партии «Единая Россия».

В разговоре с «Ъ-Урал» Денис Рудаков заверил, что вступил в «Единую Россию» в 2006 году, а спустя год вышел по идеологическим причинам.

Он также отметил, что у него сохранилось заявление об уходе из партии, однако судья отказала приложить документ к делу. Денис Рудаков выразил уверенность, что самовыдвиженец Пайлак Чолахян – кандидат от «Единой России». Господин Рудаков уже подал заявление о разглашении персональных данных в Следственный комитет России и готовится подать апелляционную жалобу на решение суда.

По словам председателя Ленинской территориальной избирательной комиссии (ТИК, занимается организацией выборов в гордуму) Вадима Антошина, российское избирательное право запрещает выдвигать кандидатов с двумя партбилетами. «Партия может выдвигать как членов своей партии, так и беспартийных, но не может выдвигать лиц, которые являются членами другой политической партии», — сказал он.

Господин Антошин объяснил, что избирком не способен проверить кандидатов на членство в нескольких партиях.

«Избирательные комиссии делают запросы по судимости, гражданству кандидатов в государственные органы, однако нет алгоритма, который предусматривает запрос во все существующие политические партии и получением от них в сжатые сроки ответов о членстве кандидатов в иных политических партиях», — пояснил он.

Выборы в гордуму Екатеринбурга назначены на 9–10 сентября. Представительный орган формируется по смешанной системе: 25 депутатов будут избраны по одномандатным округам, 10 — по спискам партий.

Самовыдвиженец Пайлак Чолахян принимал участие в праймериз от «Единой России» в 2023 году. Согласно данным сайта, кандидат родился в 2003 году и в настоящий момент обучается в Уральском государственном университете путей сообщения. По итогу праймериз в одномандатном избирательном округе №7 господин Чолахян занял шестое место среди оппонентов, набрав 93 голоса избирателей. В предвыборном ролике кандидат заявляет о намерениях отстаивать интересы молодого поколения в Екатеринбургской городской думе. «Я иду на выборы, чтобы голос молодежи был услышан, и в Екатеринбурге появилась настоящая молодежная политика, чтобы представители моего поколения получили необходимую поддержку и возможность влиять на происходящие в городе процессы», — заявил он.

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе регионального отделения «Единой России», партия отправила данные о членстве Дениса Рудакова «только в суд и по судебному запросу».

В пресс-службе не смогли объяснить, как самовыдвиженец узнал о наличии у 53-летнего оппонентка второго партбилета. «Ъ-Урал» не удалось связаться с Пайлаком Чолахяном для получения ответа. По мнению политолога Анатолия Гагарина, господин Рудаков не внимательно отнесся к своему уходу из «Единой России». По его словам, в вопросах выхода из партии есть тонкости, которые требуют работы с электоральным юристом и ответственности от кандидата. «Написать заявление о выходе из партии недостаточно. Заявление кандидата от КПРФ не было рассмотрено или по нему не вынесли решения. В таком случае он остался членом "Единой России". Кандидатам надо внимательно следить за прохождением документов», — резюмировал он.

Василий Алексеев