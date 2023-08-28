Лесной пожар в Белореченском районе Кубани локализован на площади 1,9 га

Лесной пожар в районе села Великовечное Белореченского района Краснодарского края локализован на площади 1,9 га, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В 17.43 пожар локализован. Привлекалось от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)23 человека, семь единиц техники, в том числе от МЧС России три человека и одна единица техники», — говорится в сообщении.

Возгорание лесной подстилки было обнаружено 28 августа в 14:55. Изначально площадь пожара составляла 0,5 га.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram