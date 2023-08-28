Бастрыкин изучит дело экс-спасателя, изрезавшего туристку на пляже под Туапсе

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин изучит дело о покушении на жизнь 35-летней женщины, которое произошло на пляже поселка Сосновый (Туапсинский район). Глава ведомства уже затребовал у руководства регионального главка соответствующий доклад, сообщает пресс-служба ведомства.

25 августа на территории санатория МВД 25-летний бывший пляжный спасатель набросился с ножом на 35-летнюю знакомую. Мотивом преступления стала ревность. Мужчина нанес жертве не менее 15 ножевых ранений. После чего молодой человек попытался сбежать, но его задержали очевидцы. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, врачам удалось ее спасти.

Сегодня Туапсинский районный суд на два месяца арестовал подозреваемого.

Наталья Решетняк

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