Прокуратура запросила восемь лет колонии уральцу, который выстрелил в ребенка

В Алапаевском городском суде (Свердловская область) прокуратура попросила судью приговорить к восьми годам колонии общего режима 51-летнего свердловчанина, который выстрелил в ребенка. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, также гособвинение попросило удовлетворить гражданский иск на сумму 1 млн руб.

По данным прокуратуры, инцидент произошел вечером 22 июня 2022 года в селе Нижняя Синячиха (Алапаевский район). Обвиняемый решил сделал один выстрел из карабина в сторону дома по улице Красноармейская, 10, возле которого находились трое детей. Пуля из охотничьего карабина попала в голову одной из девочек. У нее была открытая черепно-мозговая травма.

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданину и оружия), п.п. «б, в, д, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, общеопасным способом, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Полина Хабарова

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