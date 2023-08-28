Более 590 тысяч кв.м. жилья введено в Ярославской области в 2023 году

В Ярославской области за семь месяцев 2023 года введено свыше 590 тыс.кв.м., что больше на 6,9%, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Строительство – одно из серьезнейших направлений развития Ярославской области. Несмотря на сложную ситуацию в стране, нам необходимо поступательно двигаться к достижению показателя в 1 млн кв.м. ежегодно вводимого жилья. Чем больше мы построим, тем доступнее будет жилье для жителей региона. При строительстве нового жилья также важно развивать социальную инфраструктуру, параллельно создавая детские сады, поликлиники, школы»,— прокомментировал губернатор Михаил Евраев.

В рамках реализации правительством области национальных и федеральных проектов в регионе активно строятся объекты. В том числе в Ярославле строят три новые школы, в деревне Угличского района открылся новый Дом культуры. Также правительством области продолжается реализация проекта по строительству волейбольного центра в Ярославле. В деревне Пестрецово строится многофункциональных центр, а в Ярославском районе — общественно-культурный на средства, выделенные правительством области из регионального бюджета и за счет местных бюджетов.

Кроме того, под контролем правительства области начали строить ледовую арену в Тутаеве, строятся объекты водоснабжения и водоподготовки, заключен контракт на проектирование и строительство стационарного корпуса областной детской больницы в Ярославле.

Алла Чижова