В школы Краснодара зачислили 21 тысячу первоклассников

В новом учебном году школы Краснодара приняли в первый класс более 21 тыс. детей. Как сообщает пресс-служба мэрии, всего в 98 школах города будут учиться более 195 тыс. человек, что на 12 тыс. больше, чем в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Именно поэтому нам необходимо не сбавлять набранные темпы в возведении школ. 1 сентября более 6 тыс. учеников придут в новые пять школ, которые уже полностью оснащены и готовы к приему детей»,— отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

За счет бюджетных средств в этом году отремонтировали 13 пищеблоков, пять спортзалов, 12 ограждений территорий и кровлю трех учреждений. Кроме того, в 11 организациях провели ремонт помещений и инженерных коммуникаций, в четырех — благоустроили территории.

Всего к 1 сентября подготовили более 300 школ, детских садов и организаций дополнительного образования. До конца года в городе планируют завершить строительство еще шести образовательных учреждений.

По словам замглавы города Лилианы Егоровой, сейчас укомплектованность школ учителями составляет более 90%. Планируется, что к началу учебного года все образовательные учреждения будут с полными составами. В городе выросло количество молодых педагогов, с этого года начнут карьеру 180 учителей.

Татьяна Ручкина

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