Минздрав Кубани ответил на критику лечения 7-летней екатеринбурженки в Сочи

В министерстве здравоохранения Краснодарского края ответили на обвинения в оказании якобы некачественной медицинской помощи семилетней девочке из Екатеринбурга, которая попала в больницу во время отдыха в Сочи.

О случившемся в соцсетях рассказала мама ребенка. По ее версии, дочь заболела после купания в море в Лазаревском: все началось с тошноты, рвоты, судорог, а закончилось отеком мозга. Ребенка доставили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Женщина утверждает, что профильных врачей в больнице не хватает.

«С момента поступления медпомощь ребенку оказывают в полном объеме. Для этого привлекают всех необходимых медицинских специалистов. Трижды в учреждение приезжали реаниматологи и инфекционисты детской краевой клинической больницы, специализированной клинической детской инфекционной больницы, борт МЧС России со специалистами из Екатеринбурга»,— говорится в распространенном в СМИ заявлении минздрава.

Кроме того, по информации министерства, врачи высшей категории ведущих лечебных учреждений проводят телемедицинские консультации. Эксперты санавиации Краснодарского края и Екатеринбурга оценили состояние ребенка и пришли к выводу, что транспортировка девочки в настоящий момент невозможна из-за высокого риска наступления неблагоприятных последствий.

Наталья Решетняк

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