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В Краснодарском крае пьяный сотрудник МВД спровоцировал аварию с одним погибшим

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту аварии в Темрюкского районе, при которой погиб 25-летный пассажир автомобиля «Лада Приора», сообщает прокуратура региона. По предварительным данным, виновником происшествия является участковый уполномоченный полиции, который находился за рулем машины «Лада Приора» в нетрезвом состоянии.

По информации следствия, 26 августа 2023 года в 5 часов на автомобильной дороге между станицей Голубицкой и поселком Пересыпь Темрюкского района сотрудник МВД, двигаясь на личном автотранспорте, допустил выезд на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с машиной «Лада Ларгус». В результате столкновения в автомобиле сотрудника полиции скончался 25-летний пассажир, сам водитель и трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних (16 и 17 лет) получили травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в больницу. Водитель автомобиля «Лада Ларгус» от госпитализации отказался.

Анна Перова, Краснодар

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