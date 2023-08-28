Рыбинск вернет здание бывшего тубдиспансера для расширения Карякинского сада

Администрация Рыбинска намерена вернуть в свое ведение здание бывшего туберкулезного диспансера, чтобы расширить Карякинский сад. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карякинский сад, Рыбинск

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Карякинский сад, Рыбинск

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Сейчас здание находится в областной собственности и не используется. По словам господина Рудакова, документы о передаче уже поданы в департамент имущественных и земельных отношений, процедура должна быть завершена в сентябре. Администрацию интересует не только само здание, но и земельный участок под ним.

«Процесс не быстрый, согласно законодательству, нужно выполнить целый комплекс мероприятий по введению здания в оборот после тубдиспансера. Но фасад отремонтировать сможем, далее будем готовить план постепенного ремонта. Приступим к разработке проектно-сметной документации на ремонт. Переход здания и территории вокруг него в собственность города позволит уже сейчас расширить Карякинский сад, заняться благоустройством этого участка земли в центре города. Решение о дальнейшем назначении здания будет принято после проведения всего комплекса действий по переходу здания в муниципальную собственность»,— написал господин Рудаков.

Карякинский сад начали благоустраивать в 2018 году. Тогда там привели в порядок старый пруд. Позже через пруд перекинули мост. В парке посадили деревья, кустарники, установили парковые фигуры, стилизованные светильники. Масштабные работы по благоустройству завершила реставрация фонтана в 2021 году.

Алла Чижова