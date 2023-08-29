В июле пермский авторынок прирос втрое

В июле рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае прирос на 213,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщают профессиональное сообщество «Автомаркетолог» и аналитики компании VERRA. Всего в прошлом месяце в регионе было зарегистрировано 1590 новых авто (в июле 2022 года — 507 штук).

В тройку лидеров по объемам регистрации в Прикамье за минувший месяц вошли Lada (753 машины), Chery (159 автомобилей) и Haval (126 штук). Сильнее всего в процентном соотношении выросли продажи Changan (+1233,3%), Chery (+893,8%) и Haval (+740%). Упали продажи автомобилей четырех брендов: Renault (-81,8%), Hyundai (-26,2%), Mazda (-20%) и Kia (-9,4%).

Кроме того, в регионе в июле текущего года на 19,2% выросли объемы продаж подержанных автомобилей. Всего на учет было поставлено более 7,7 тыс. машин с пробегом. Сильнее всего в этой категории увеличились продажи SeAZ (+110%), Lexus (+100%) и Chevrolet (+82,8%).

Напомним, что в первой половине 2023 года рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае прирос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На фоне ухода из РФ большинства иностранных брендов дилеры стали активно налаживать сотрудничество с китайскими производителями. Почти все пермские автохолдинги обзавелись дилерствами китайских брендов, на фоне чего продажи автомобилей из Поднебесной в Прикамье стали активно расти.