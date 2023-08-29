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Краевое агентство по делам молодежи обрело полноценного руководителя

Исполняющая обязанности руководителя Агентства по делам молодежи Пермского края Юлия Баландина утверждена в этой должности. По информации на сайте агентства, она избавилась от приставки «и. о.». В пресс-службе краевого правительства подтвердили, что госпожа Баландина теперь является полноценным главой ведомства.

Фото: Пермская трибуна

Фото: Пермская трибуна

Агентство по делам молодежи начало работу в начале января 2023 года. Оно было образовано в результате разделения краевого министерства по туризму и молодежной политике на агентство по делам молодежи и министерство туризма.

Юлия Баландина занимается вопросами региональной молодежной политики с 2015 года. Тогда она возглавляла МАУ «Дворец молодежи». В 2019 году госпожа Баландина возглавила отдел молодежной политики регионального агентства по туризму и молодежной политике. После реорганизации агентства в министерство Юлия Баландина сохранила должность, а затем была назначена замминистра. Когда в этом году министерство снова прошло реорганизацию, госпожа Баландина была назначена исполняющей обязанности отделившегося от него агентства.

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