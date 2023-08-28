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Коммерсантъ FM
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В Перми во время рейда по рынку продавцам выписывали повестки в военкомат

В Кировском районе Перми прошла проверка торговых точек. Ее проводили полиция, миграционная служба и местная администрация. У продавцов в том числе проверяли постановку на воинский учет. Продавцам-уклонистам вручали повестки. Об этом сообщил глава администрации Кировского района Перми Михаил Борисов.

«В рамках рейда мы проверили различные торговые точки на наличие необходимых документов, чтобы обеспечить безопасность и соблюдение законодательства»,— написал Михаил Борисов в Telegram. Во время рейда помимо постановки на воинский учет у продавцов также проверяли гражданство, разрешение на торговлю и трудовые договоры.

«В ходе рейда мы выявили нарушения, которые требуют дополнительной проверки и расследования. Нарушителям были выписаны повестки в военкомат и полицию для дальнейшей проверки и предоставления необходимых документов»,— добавил господин Борисов.

Анастасия Ларина

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