В Челябинске «Яблоко» решило добиваться отставки мэра Натальи Котовой

Челябинское региональное отделение партии «Яблоко» к выступлениям за возврат прямых выборов мэра добавит требование об отправке в отставку главы областного центра Натальи Котовой. Об этом сообщается в группе отделения в социальной сети «ВКонтакте».

«Согласно статье 13 устава Челябинска основаниями для отзыва главы города являются конкретные противоправные решения или действия (бездействия), связанные с исполнением полномочий, в результате которых городу Челябинску и (или) населению города Челябинска нанесен материальный ущерб, в случае их подтверждения в судебном порядке»,— комментирует председатель реготделения Ярослав Щербаков.

Городская администрация отказала группе граждан, в числе которых которых Ярослав Щербаков, в проведении пикетов за возврат выборов мэра. 26 августа Челябинский областной суд признал отказ незаконным и отменил решение суда первой инстанции, который не нашел нарушений в запрете.

В субботу сторонники прямых выборов, в том числе представители «Яблока», собирали на Кировке подписи за возврат избрания главы города путем прямого волеизъявления граждан. Как сообщил Ярослав Щербаков, пикет был сорван.

«Несмотря на решения Челябинского областного суда, мэрия сорвала пикет на Кировке, а вместо заявленных нами мест в центре города предложила отправиться на улицы Угольная 23 – напротив Фатеевского кладбища и Лазурная 3 – возле психоневрологического интернета»,— рассказал на своей странице «ВКонтакте» председатель регионального отделения «Яблока». По его словам, в ближайшее время планируется подать иск в суд о компенсации морального вреда».