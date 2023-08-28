Три нижегородки потеряли более 640 тыс рублей из-за интернет-мошенников

В Нижнем Новгороде три местных жительницы, искавшие подработку, стали жертвами интернет-мошенников, потеряв в общей сложности более 640 тыс. руб.

Как сообщили в полиции, первая пострадавшая, 25-летняя девушка, нашла в одном из русскоязычных мессенджеров подходящий вариант — оставлять положительные отзывы товарам в интернет-магазине. Неизвестный «работодатель» по сети убедил ее внести некий базовый платеж, пообещав, что внесенная сумма увеличится в зависимости от количества выполняемых заданий. Девушка перевела на указанный ей счет 439 тыс. руб., после чего с ней перестали выходить на связь.

Аналогичным способом жительница Приокского района потеряла более 121 тыс. руб., согласившись оставлять отзывы на работу гостиниц в одном из интернет-ресурсов. Третьей пострадавшей стала женщина из Советского района, которая перевела 82,8 тыс. руб на счет неизвестных злоумышленников. По всем фактам хищения средств были возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Андрей Репин