На Ставрополье завершилась разработка мастер-плана развития Кавминвод

Специалисты института ДОМ.РФ и Института Генплана Москвы завершили работу по разработке мастер-плана стратегии развития агломерации Кавказских Минеральных Вод. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Программный документ предусматривает концепцию пространственного развития городов Ессентуки, Пятигорск и Железноводск в течение ближайших 20 лет

«Решения, предусмотренные стратегией, затронут ключевые сферы и отрасли муниципалитетов Кавминвод, включая санаторно-курортную, транспортную, социальную и образовательную сферы»,— отмечается в сообщении пресс-службы губернатора региона.

Анастасия Назарова