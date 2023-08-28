В Тюменской области запустили производство сублимированных продуктов

Компания «Грин Лайф» открыла цех по производству сублимированной продукции в Тюменской области. На предприятии будут производиться продукты из дикорастущих грибов и ягод, а также из продукции сельхозпредприятий и лекарственных растений. Об этом сообщили в информационном центре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Цех расположился в индустриальном парке «Боровский» Тюменского района. К концу года на предприятии будут производить около 10 т. готовой продукции в месяц. До конца 2024 года планируется спроектировать вторую очередь предприятия, которая позволит производить до 30 т. продукции ежемесячно.

О строительстве производственного цеха стало известно в ноябре 2022 года. Тогда сообщалось, что инвестиции в проект составят 360 млн руб., из которых 50 млн руб. предоставлены в качестве займа «Инвестиционным агентством Тюменской области».

Полина Хабарова

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