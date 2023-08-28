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Мэр Уссурийска объяснил фразу о безразличии федерального центра

Мэр Уссурийска Евгений Корж заявил, что его слова о безразличии федерального центра к ситуации в Приморье в связи с тайфуном были вырваны из контекста. На встрече с местными жителями, которая попала на видео, мэр сказал фразу: «Им (федеральным властям.— "Ъ") насрать на нас с вами».

Евгений Корж

Евгений Корж

Фото: Партия «Единая Россия»

Евгений Корж

Фото: Партия «Единая Россия»

Речь идет видеозаписи разговора мэра города с местными жителями, опубликованной в середине августа. «Все реки федеральные, нам туда зайти вообще не дают. Федеральные, вы поймите. Мы пишем бумаги — похер. Вся собственность федеральная. Им насрать на нас с вами. Так что не надо меж собой. А мы сейчас сделали такую пробку, все стоят и ругаются. Пацаны, вы что делаете?» — сказал Евгений Корж, а затем попросил местных жителей разъезжаться.

Спустя две недели журналист местного портала news.vl спросил у мэра, действительно ли он сказал фразу «им насрать на нас с вами». «Эта вообще фраза вырвана из контекста»,— ответил мэр. Он рассказал, что посещал тогда затопленные части города на машине — его внимание привлекли местные жители, перекрывшие движение у Пушкинского моста грузовиком. В разговоре с ним уссурийцы заявили, что местные власти ничего не делают.

Мэр отметил, что «нам все помогают», а если бы не федеральные структуры, то Уссурийску пришлось бы тяжело. «Юрий Петрович Трутнев лично держит на... он всегда, все наводнения, он всегда приезжает, помогает, делает, ну и у него есть чему поучиться. И у нашего губернатора Олега Кожемяко, все помогают, нет такого. Все прилетели к нам, только вода начала идти, уже все службы были: краевые, федеральные, муниципальные, МЧС, Министерство обороны — все»,— заявил мэр.

При этом Евгений Корж отметил, что региональные реки находятся в федеральной собственности, но их следует передавать местному руководству, а затем — муниципалитетам. Он заверил, что соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме в сентябре.

В августе в Приморье пришли тайфуны «Ханун» и «Лан». 25 августа в Приморье после наводнений ввели ЧС федерального характера. В тот день из-за циклона остались без света примерно 70 тыс. жителей Владивостока. Вода из-за сильных ливней подтопила около 4,6 тыс. жилых домов.

15 августа на встрече с Евгением Коржом местные жители начали жаловаться на маленькие компенсационные выплаты жертвам паводков. Власти предоставили пострадавшим от 10 тыс. до 100 тыс. руб., а в случае, если человек потерял дом,— 150 тыс. руб. «Себе сделайте что-нибудь за 150 тысяч. Чё ты купишь на них сейчас? Вы в магазине были сегодня?!» — говорил один из жителей на видео. 24 августа постоянный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что на следующей неделе отправится в Приморье, чтобы проверить ход восстановительных работ после тайфуна.

Анастасия Ларина

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