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В Белореченском районе Кубани тушат лесной пожар на площади 0,5 га

В районе села Великовечное (Белореченский район) сотрудники краевого лесопожарного центра пытаются локализовать низовой лесной пожар на площади 0,5 га. Информация о возгорании появилась в Telegram-канале госучреждения.

«В 14:55 обнаружено возгорание сухой травы, в 14:58 приступили к тушению на примерной площади 0,5 га… Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, а также привлечение дополнительных сил и средств»,– говорится в сообщении.

В течение двух последних недель на территории Краснодарского края зафиксировано около десятка возгораний в лесах.

Наталья Решетняк

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