Житель Краснодара пытался заложить чужой участок по поддельному паспорту

Первомайский суд Краснодара признал безработного Егора Ускова виновным в покушении на особо крупное мошенничество и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима, данные размещены в картотеке суда. В 2020 году безработный в сговоре с неустановленными мошенниками попытался выдать себя за владельца участка, представив фальшивый паспорт со своей фотографией, и получить под залог земли 2,7 млн руб.

В ходе следствия и суда Егор Усков признал себя виновным и пояснил, что он согласился участвовать в незаконной схеме по предложению ранее незнакомых ему людей, которые пообещали ему 30 тыс. руб. По словам безработного, ему передали новый костюм и паспорт на другое имя, в который была вклеена его фотография. Злоумышленник позвонил женщине, номер которой ему дали сообщники, и попросил дать ему взаймы под проценты 2,7 млн руб. Господин Усков озвучил разработанную его сообщниками легенду о том, что он якобы занимается торговлей и ему срочно нужны средства для закупки товара. В качестве залога злоумышленник предложил земельный участок, оформленный на человека, чьи данные были в паспорте. Женщина согласилась встретиться, но предварительно проверила сведения о заемщике в социальных сетях, при этом выяснилось, что на фотографии в паспорте и на странице в соцсети были разные люди. Кроме того, при встрече женщина обратила внимание на то, что заемщик подписал договор займа не читая. В этот момент потерпевшая попросила Егора Ускова немного подождать ее, а сама вызвала полицию, злоумышленник был арестован.

Анна Перова, Краснодар