Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Житель Краснодара пытался заложить чужой участок по поддельному паспорту

Первомайский суд Краснодара признал безработного Егора Ускова виновным в покушении на особо крупное мошенничество и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима, данные размещены в картотеке суда. В 2020 году безработный в сговоре с неустановленными мошенниками попытался выдать себя за владельца участка, представив фальшивый паспорт со своей фотографией, и получить под залог земли 2,7 млн руб.

В ходе следствия и суда Егор Усков признал себя виновным и пояснил, что он согласился участвовать в незаконной схеме по предложению ранее незнакомых ему людей, которые пообещали ему 30 тыс. руб. По словам безработного, ему передали новый костюм и паспорт на другое имя, в который была вклеена его фотография. Злоумышленник позвонил женщине, номер которой ему дали сообщники, и попросил дать ему взаймы под проценты 2,7 млн руб. Господин Усков озвучил разработанную его сообщниками легенду о том, что он якобы занимается торговлей и ему срочно нужны средства для закупки товара. В качестве залога злоумышленник предложил земельный участок, оформленный на человека, чьи данные были в паспорте. Женщина согласилась встретиться, но предварительно проверила сведения о заемщике в социальных сетях, при этом выяснилось, что на фотографии в паспорте и на странице в соцсети были разные люди. Кроме того, при встрече женщина обратила внимание на то, что заемщик подписал договор займа не читая. В этот момент потерпевшая попросила Егора Ускова немного подождать ее, а сама вызвала полицию, злоумышленник был арестован.

Анна Перова, Краснодар

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...