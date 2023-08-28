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В Магнитогорске выставили на продажу здание бывшего кинотеатра «Современник»

Здание бывшего кинотеатра «Современник» в Магнитогорске выставили на продажу за 100 млн руб. объявление опубликовано на сайте «Авито». Как следует из предложения о продаже, площадь нежилого здания – 1,5 тыс. кв. м, также в собственности земельный участок площадью 5,9 тыс. кв. м.

«Здание расположено в центральной части города Магнитогорска, на пересечении улиц Грязнова и Карла Маркса с хорошей транспортной развязкой и удобным подъездом»,— говорится в объявлении.

Первый сеанс в кинотеатре «Современник» с одним большим залом, вмещавшим более 600 зрителей, прошел в 1969 году. В нулевые годы нынешнего столетия в кинотеатре стали показывать 3D-фильмы, поменяли кресла на более удобные, а их число сократилось до 430. В 2020 году кинотеатр объявил о закрытии, а два года назад сообщалось, что судебные приставы ленинского района Магнитогорска арестовали здание за долги АО «ТК Класс».

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