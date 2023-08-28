Промпроизводство Нижегородской области выросло на 8% в январе-июле

По итогам семи месяцев 2023 года промышленное производство Нижегородской области выросло на 8% за год, сообщил замгубернатора Егор Поляков в Telegram-канале. Индекс ключевого для региона обрабатывающего сектора составил 108,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Основной вклад в положительную динамику внесли отрасли, ориентированные на оборонно-промышленный комплекс и импортозамещение. Производство транспортных средств и оборудования выросло в 2,1 раза за год, электрического оборудования — в 1,6 раза, компьютеров — на 22,6%, готовых металлических изделий — на 21,5%.

Елена Ковалева