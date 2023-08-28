В Крыму возбудили уголовное дело за осквернение символов Z и V

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Бахчисарайскому району Крыма возбудили уголовное дело о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК) в отношении молодого человека, «осквернившего монумент», посвященный участникам спецоперации. Задержанный признал вину и написал явку с повинной, сообщило региональное ОМВД. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Вечером 25 августа 23-летний Александр Тюренко помочился на символы Z и V на аллее на улице Фрунзе в Бахчисарае. Как сообщает пресс-служба регионального ОМВД, личность Александра Тюренко была установлена по видеозаписи, опубликованной в одном из Telegram-каналов. О каком именно Telegram-канале идет речь — не уточняется.

На видео, опубликованном МВД по Республике Крым, задержанный извиняется за свой поступок перед российскими гражданами, президентом Владимиром Путиным и военнослужащими. По словам Александра Тюрина, вечером 25 августа он находился в алкогольном опьянении и не отдавал отчета своим действиям. В конце ролика молодой человек поет гимн РФ.

Полина Мотызлевская