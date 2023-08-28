Жена совладельца ТАИФа вошла в топ-20 самых богатых женщин России

Жена совладельца и главы совета директоров ТАИФа Рустема Сультеева Лидия Сультеева вошла в топ-20 самых богатых женщин страны. Рейтинг составил журнал Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Состояние госпожи Сультеевой оценили в $675 млн. Она заняла 11-е место в рейтинге.

«Лидии Сультеевой принадлежит 50 процентов в компании "Вулкан", владевшей долей в АО "ТАИФ". В октябре 2021 года группа "СИБУР" объединила активы с АО "ТАИФ", став собственником ТГК-16 и химических предприятий "Нижнекамскнефтехим" и "Казаньоргсинтез". Совладельцы АО "ТАИФ", в их числе Сультеев и его жена, получили 15 процентов акций СИБУРа и облигации компании почти на 3 миллиарда долларов»,— отмечается в публикации.

Рейтинг возглавила гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в $7 млрд. Вторую строчку заняла жена ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко с $2,8 млрд руб. Тройку замкнула Варвара Скоч с состоянием в $2,5 млрд, чья семья владеет 30% холдинговой компании USM.

"Ъ-Казань"